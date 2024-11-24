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Karlı havada dondurucu canlı yayın! A Haber muhabiri Yağmur Aksu'nun saçları beyaza büründü

Karlı havada dondurucu canlı yayın! A Haber muhabiri Yağmur Aksu'nun saçları beyaza büründü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.11.2024 09:52
Güncelleme:24.11.2024 10:38
Kar yağışı yurt genelinde etkili oldu. A Haber ekipleri ise yurdun çeşitli noktalarından canlı yayınlarla son durumu anlattı. A Haber muhabiri Yağmur Aksu, Kayseri'deki manzaraları aktardı. İşte termometrelerin -2 dereceyi gösterdiği zorlu yayın...

Dün sabah saatlerinde İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde önce sağanak yağış, ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde 29 ile sarı, 20 ile ise turuncu kodlu uyarı yaptı.

A HABER EKİPLERİ HABER NÖBETİNDE

A Haber ekipleri yurdun çeşitli noktalarından kar manzaralarını ekranlara taşıdı.

KAYSERİ'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü.

A Haber muhabiri Yağmur Aksu bölgeden son durumu aktardı.

Aksu, "Erciyes yolu üzerinde Hisarcık'tayız. Sadece Kayseri değil yurt genelinde bir süredir etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar karlı bir güne uyandı. Araçların üstü, ağaçlar ve çatılar beyaza büründü. Belediye ekipleri kar küreme çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Yollarda herhangi bir engel olmadığını söylemek mümkün. Bu soğuğu iliklerimize kadar hissediyoruz. Şu anda -2 dereceyi gösteriyor termometreler. Erciyes Dağı'nda bunun -9'a kadar ulaştığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

SAÇLARI DA KARA BÜRÜNDÜ

Yayın sırasında Aksu'nun saçlarının beyaza büründüğü görüldü.

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