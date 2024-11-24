Türkiye beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar oluştu

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda ilde yoğun kar yağışı etkili olurken Türkiye beyaza büründü. Çok sayıda ilde kartpostallık manzaralar oluşurken ulaşım konusunda sorunlar yaşandı.

İSTANBUL

İstanbul'un yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle araçların üstü ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçların üstü ve yol kenarları kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Şehir merkezinde yağış, etkisini sulu kar olarak gösterdi. Kar yağışı Ataşehir Kayışdağı'nda kaydedildi.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan yüksek kesimlerindeki ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. (AA)

ANKARA

Ankara, zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezini etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla şehrin cazibe merkezi olan parklarda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Başkenti kaplayan kardan dolayı Anıtkabir, Ulus Meydanı ve Sıhhiye çevresi ve Kuğulu Park da beyaza büründü.

Güzel görüntüler oluşan Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekilip anın tadını çıkardı. Trafik polislerinin ana arterlerde önlem aldığı kentte bazı sürücüler kardan dolayı zor anlar yaşadı.

Başkent kar yağışıyla beyaza büründü (AA)

DÜZCE

Düzce'de etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte akşam saatlerinde başlayıp halen etkisini sürdüren kardan dolayı sürücüler, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kalıcı Konutlar ile Konuralp bölgesindeki yolların yokuş kısımlarında, kış lastiği bulundurmayan ve zincir takmayan bazı araçlar kardan dolayı ilerleyemedi.

Düzce'de etkisini artıran kar sürücülere zor anlar yaşattı (AA)

KONYA

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Konya'da da kendini gösterdi. Şehir merkezinde akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, gece saatlerinde kara dönüştü. Etkili olan yağışla birlikte karayollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Akyokuş mevkisinde bulunan park alanına gelen kimi vatandaşlar karın tadını çıkartırken, kimileri kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Karın tadını çıkarmak için dışarıya çıkan Konyalılar araçları içerisinden kar yağışını izledi. Hareket etmeye çalışan bir otomobile, kayan başka bir aracın çarpması ile meydana gelen maddi hasarlı kaza ise görüntülere yansıdı.

Konya'da da yoğun kar yağışı etkili oldu (İHA)

BARTIN

Bartın'da akşam saatlerinde başlayan kar, gecenin ilerleyen saatlerinde esarete dönüştü. Yüksek kesimlerde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve yolda kayan araçlar nedeniyle köy yolları ve ilçe yolları geçici süreliğine ulaşıma kapandı. Bartın'ın Hasankadı beldesine giden 2 araç ise 10 dalikada yolları kapatan kar nediyle mahsur kaldı. Toplam 4 kişinin bulunduğu araçları kurtarmak için İl Özel İdaresi ve Hasan Kadı Belediyesi karla mücadele ekipleri alarma geçti. Araçları kara saplanan ve yaklaşık yarım saat kurtarılmayı bekleyen 4 kişiye ulaşan ekipler, bir taraftan yolu açarken diğer taraftan ise kara saplanan araçları iş makinesi ile çekerek kurtardı.



Kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar dakikalarca kurtarılmayı bekledi (İHA)