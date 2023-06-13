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Kargo paketinden çıkan şaşkına çevirdi! Suntaların içine...

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Giriş: 13.06.2023 08:20
İstanbul Havalimanı'nda bir kargo paketinin içinde saklanan 80 kilogram uyuşturucu madde çıktı. Kargonun alıcısına yönelik yürütülen çalışmalarda 5 kişi gözaltına alınırken,1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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