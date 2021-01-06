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Karganın hırsızlık anları kamerada

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Giriş: 06.01.2021 15:49
Görüntüler, Kanada'nın batı Vancouver bölgesinde bir kayak merkezinde kayda geçti.Kayakçıların, orta yere bıraktığı çantaları fark eden karga, fermuarı açık bir çantayı gözüne kestirdi.

Görüntüler, Kanada'nın batı Vancouver bölgesinde bir kayak merkezinde kayda geçti. Kayakçıların, orta yere bıraktığı çantaları fark eden karga, fermuarı açık bir çantayı gözüne kestirdi.

Hırsız karga saniyeler içerisinde çantanın içerisinden kaptığı paketi alıp gözden kayboldu.

O anlar ise bir kayakçı tarafından kayda alındı. görüntü sosyal medyadan büyük ilgi gördü.

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