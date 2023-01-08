Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin'in eski sevgilisi herkesi şaşırttı

Atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim genç oyuncu kadrosuyla da ekranın en çok konuşulan yapımlarından oldu. Bu sezon Leyla karakteriyle kadroya katılan Nazlı Çetin oyunculuğu kadar güzelliğiyle de izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Çetin'i yakın takibe alanlar eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Nazlı Çetin'in eski sevgilisi Yargı'nın yıldızı çıktı.