Kardeşi 8 yerinden bıçakladı, ağabeyi de silahla ateş açtı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sanayi esnafının yol verme kavgasında şahsın 8 kez bıçakladığı kişiye ağabeyi de tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan adamın yaşam mücadelesi sürerken, saldırgan iki kardeşin ellerinde bıçak ve silahla koşturdukları anlar kameraya yansıdı.