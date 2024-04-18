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Kardeşi 8 yerinden bıçakladı, ağabeyi de silahla ateş açtı

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Giriş: 18.04.2024 13:11
Güncelleme:18.04.2024 13:12
İzmir'in Karabağlar ilçesinde sanayi esnafının yol verme kavgasında şahsın 8 kez bıçakladığı kişiye ağabeyi de tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan adamın yaşam mücadelesi sürerken, saldırgan iki kardeşin ellerinde bıçak ve silahla koşturdukları anlar kameraya yansıdı.
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