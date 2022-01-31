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Kardak krizinin 26. yılı! Kardak'ta ne olmuştu?

A Haber
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Giriş: 31.01.2022 10:40
Güncelleme:31.01.2022 10:44
Tam 26 yıl önce 31 Ocak 1996'da Türkiye ile yunanistan arasında Kardak krizi çıkmıştı. Peki Türkiye'nin zaferiyle sonuçlanan o günlerde neler olmuştu? A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı.
Kardak Kayalıkları krizi nasıl başladı? KARDAK KAYALIKLARI KRİZİ NASIL BAŞLADI?

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