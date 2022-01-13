13 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Karda yolda kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

Karda yolda kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.01.2022 02:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’nın Karasu ilçesinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı yolcu minibüsünün yolda kalmasına sebep oldu. Kepçenin yolu temizlemesinin ardından araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'nın bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi kar yağışı sebebiyle beyaza bürünürken hayatı da olumsuz etkiledi.

Bu doğrultuda etkili olan ve araçların ilerlemesinde kısmen güçlük oluşturan kar, yolcu minibüsünün yolda kalmasına sebep oldu. Yolda mahsur kalan araç, bir vatandaş tarafından kepçeyle yolların temizlenmesi sonrasında kurtarıldı.

Karda yolda kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
Karda yolda kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
Meteoroloji uyarmıştı İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
Meteoroloji uyarmıştı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Fotokapana yakalandı! O anlar böyle görüntülendi
Fotokapana yakalandı! O anlar böyle görüntülendi
Kazakistan’dan dönenler yaşadıkları anları anlattı
Kazakistan'dan dönenler yaşadıkları anları anlattı
İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
Sedefnur hakkında yeni gelişme!
Sedefnur hakkında yeni gelişme!
Köpeklerden kurtulmak için bakın ne yaptı
Köpeklerden kurtulmak için bakın ne yaptı
Çöplükteki yaralı köpeğin imdadına jandarma yetişti
Çöplükteki yaralı köpeğin imdadına jandarma yetişti
Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır?
Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır?
Doktorlar bile şaşırdı! Literatüre girecek
Doktorlar bile şaşırdı! Literatüre girecek
Dilara’yı öldüren cani adliyeye sevk edildi
Dilara'yı öldüren cani adliyeye sevk edildi
Esenyurt’ta 5 katlı apartmanda yangın
Esenyurt’ta 5 katlı apartmanda yangın
Daha Fazla Video Göster