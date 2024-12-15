Karda eğlencenin farklı hali: Çiğköfte tepsisiyle şov yaptı! İşte o sıra dışı anlar

Gümüşhane’de KYK yurdunda kalan erkek öğrencilerin kar yağışının ardından poşetlerle kayarak eğlendiği anlara, yaratıcı bir girişim damga vurdu. Yurt bahçesinde karın keyfini çıkaran öğrenciler, ellerindeki poşetlerle kaymaya başladı. Ancak kendisine poşet verilmeyen bir öğrenci, kararlılıkla kendi çözümünü üretti. Annesinin gönderdiği çiğköfte tepsisini kızak gibi kullanan öğrenci, arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında eğlenceye katıldı. O anlar büyük ilgi gördü.

Gümüşhane'de yağan kar, Ahmet Ziyaüddin KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler için eğlenceye dönüştü. Eskibağlar Mahallesi'ndeki yurtta öğrenciler poşet ve plastik kapaklarla kayarak doyasıya eğlendi. Ancak poşet bulamayan Erdem Yıldız'ın çözümü sosyal medyada büyük ilgi topladı: Çiğköfte tepsisi!

Yurdun Yazılım Mühendisliği öğrencisi Erdem Yıldız, arkadaşlarından poşet isteyince geri çevrildi. Duruma sinirlenen Yıldız, odasına çıkarak annesinin gönderdiği çiğköfte tepsisini alıp yokuşa indi. Çiğköfte tepsisiyle kayan Yıldız, çevresindekileri hem şaşırttı hem güldürdü. O anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

"ANNEM TEPSİYİ ÇİZME DEDİ, ŞİMDİ ONA YENİSİNİ ALACAĞIM"

Erdem Yıldız, çiğköfte tepsisinin performansını överek, "Poşetle kaymak bir yana, çiğköfte tepsisiyle kaymak çok daha eğlenceli. Ama annemin gönderdiği tepsi çizildi, şimdi yenisini almak zorundayım" dedi. Yurdun eğlenceli yokuşunda hız rekoruna yaklaştığını da söyleyen Yıldız, "Poşet vermeyen arkadaşlar şimdi tepsiyi istiyor, ama tabii ki vermem" diyerek arkadaşlarına takıldı.

"ÇÖP POŞETİYLE KAYDIM, MÜKEMMEL BİR GECEYDİ"

Erdem Yıldız'a poşet vermedikleri için pişman olduklarını belirten oda arkadaşı Gençer Genç ise, "Çiğköfte tepsisiyle kayan arkadaşı görünce biz de tepsiyi istedik ama vermedi. Ben de çöp poşetini vücuduma geçirerek kaydım, çok eğlendik" dedi.

"ELİM KIRIK AMA EĞLENCEDEN GERİ KALMADIM"

Eli kırık olmasına rağmen kar eğlencesine katılan Sarp Erdel, "Bu gece çok keyifliydi. Güvenlik görevlileri de bizimleydi, çok eğlenceli ve güvenli bir şekilde kaydık" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin eğlencesine destek veren Yurt Yönetim Memuru Mahmut Pınar ve güvenlik ekipleri, öğrencilerin güvenliği için başlarında bekledi. Çiğköfte tepsisiyle başlayan bu sıradışı eğlence, hem yurtta hem de sosyal medyada unutulmaz bir anıya dönüştü.