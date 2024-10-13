13 Ekim 2024, Pazar
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Karaman'da trafik kazası! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Karaman'da trafik kazası! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2024 08:53
Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. 2 kişi hayatını kaybetti 13 kişi de yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Van Gölü uydu cihazıyla arandı
Van Gölü uydu cihazıyla arandı
Afyonkarahisar’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Hobi amaçlı başladı mesleği oldu
Hobi amaçlı başladı mesleği oldu
Virajı alamayan TIR bahçeye devrildi!
Virajı alamayan TIR bahçeye devrildi!
Göl kenarında el ve ayağı bağlı halde bulundu!
Göl kenarında el ve ayağı bağlı halde bulundu!
Esenyurt’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
Esenyurt'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
DMM’den yalanlama geldi! Acılı aileler sert tepki gösterdi
DMM'den yalanlama geldi! Acılı aileler sert tepki gösterdi
Boşanma aşamasındaki genç kadın 5’inci kattan atladı
Boşanma aşamasındaki genç kadın 5'inci kattan atladı
Çocukların kavgasına aileler karıştı!
Çocukların kavgasına aileler karıştı!
Başakşehir’de cadde ve sokakları su bastı!
Başakşehir'de cadde ve sokakları su bastı!
Düğün evi cenaze evine döndü!
Düğün evi cenaze evine döndü!
Daha Fazla Video Göster