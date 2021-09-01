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Karaman’da sokakta çatışma çıktı balkonda uyuyan yaşlı kadın vuruldu

İHA
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Giriş: 01.09.2021 11:56
Karaman’da Alacasuluk Mahallesi 541. Sokak’ta yol ortasında yaşanan silahlı kavgada tüfekten açılan ateş sonucu balkonda uyuyan yaşlı bir kadın vurularak yaralandı.

Görgü tanıklarının polise verdiği bilgiye göre, araçları ile sokak ortasında karşılaşan iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma yaşandı. Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı çatışmada, tüfekten çıkan saçmalar müstakil evin ikinci katındaki balkonun duvarına isabet etti.

Saçmalardan biriside balkonda uyumakta olan 66 yaşındaki Raziye Ö.'nün koluna geldi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre olayın şokunu üzerinden atamayan yaşlı kadın, daha sonra sağlık ekibi ve komşularının yardımıyla ambulansa alınarak tedavisi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yapılan incelemede yaşlı kadının balkonda uyuyor olması sayesinde saçmaların kafasına gelmesinden kurtulduğu ortaya çıktı. Güvenlik tedbiri alınan sokakta olay yeri inceleme ekibi boş kovan topladı. Polis, silahlı çatışmaya karışarak olay yerinden kaçan araçları tespit ederken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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