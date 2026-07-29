Uşak Belediyesi soruşturmasında 17 şüpheliye operasyon kamu zararı iddiası

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen bazı kişilerin farklı işletmelerde çalıştığı iddiaları üzerine 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Dosyada kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu belirtildi. Dosyada yer alan incelemelerde dijital materyaller, fiziki belgeler, banka kayıtları, yazışmalar ve kamera görüntülerinin değerlendirildiği aktarıldı.