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Karaman’da inşaattan düşen işçi yaralandı

Karaman’da inşaattan düşen işçi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 12:13
Karaman'da çalıştığı inşaattan düşen 52 yaşındaki Ali U. isimli işçi yaralandı. Polis işçinin düşerek yaralandığı inşaat alanında incelemelerde bulunurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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