29 Ocak 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 06 BU 8532 plakalı Toyota marka otomobil ile A.M. yönetimindeki 70 CH 702 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 06 BU 8532 plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.