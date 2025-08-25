25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Karaman'da çatı yangını korkuttu
Karaman’da çatı yangını korkuttu

Karaman'da çatı yangını korkuttu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 16:55
Yangın, öğle saatlerinde Mansurdede Mahallesi 97. Sokak üzerindeki iş yerlerinin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerlerinin çatısından yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiyede yangına müdahale etti. Alevlerin diğer iş yerlerine sıçrama ihtimaline karşı burada bulunan esnafta yangın bölgesinden uzaklaştırıldı. Yangını görerek çevrede toplanan vatandaşlarsa çalışmaları film izler gibi seyretti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karaman’da çatı yangını korkuttu
Kolu kırık hastası ambulans helikopter ile Van’a getirildi
Kolu kırık hastası ambulans helikopter ile Van'a getirildi
Balıkçılar vira bismillah demeye hazırlanıyor
Balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor
Taksici cinayetinin zanlısını tutuklandı
Taksici cinayetinin zanlısını tutuklandı
El freni çekilmeyen otomobil duvara böyle çarptı
El freni çekilmeyen otomobil duvara böyle çarptı
Karaman’da çatı yangını korkuttu
Karaman'da çatı yangını korkuttu
Polis savcı süsü verdiler milyonluk vurgun yaptılar
Polis savcı süsü verdiler milyonluk vurgun yaptılar
Yıllardır süren atıksu sorununu çözüldü
Yıllardır süren atıksu sorununu çözüldü
Polise tekmeli yumruklu saldırı kamerada
Polise tekmeli yumruklu saldırı kamerada
Konya’da bir apartmanda top mermisi bulundu
Konya'da bir apartmanda top mermisi bulundu
Trafikte yol kesene 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Trafikte yol kesene 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
Göçükte kalan işçi böyle kurtarıldı
Göçükte kalan işçi böyle kurtarıldı
Aynı yerde 3 gün arayla 2’inci yangın
Aynı yerde 3 gün arayla 2'inci yangın
Daha Fazla Video Göster