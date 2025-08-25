Karaman’da çatı yangını korkuttu

Yangın, öğle saatlerinde Mansurdede Mahallesi 97. Sokak üzerindeki iş yerlerinin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerlerinin çatısından yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiyede yangına müdahale etti. Alevlerin diğer iş yerlerine sıçrama ihtimaline karşı burada bulunan esnafta yangın bölgesinden uzaklaştırıldı. Yangını görerek çevrede toplanan vatandaşlarsa çalışmaları film izler gibi seyretti.

