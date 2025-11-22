Karagöl Yaylası’nın eşsiz menderesleri böyle görüntülendi

22 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 22.11.2025 15:54
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan Karagöl Yaylası, havadan çekilen görüntülerle doğal güzelliği ve jeomorfolojik yapısıyla hayran bıraktı. Bin 100 metre rakımda yer alan ve 567 hektarlık geniş bir alanı kaplayan yayla, el değmemiş dokusu, zengin bitki örtüsü ve kıvrımlı su yataklarıyla dikkat çekiyor.
