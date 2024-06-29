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Karadeniz'in ilk dağ kızağı Ordu’da! Kızak en fazla 38 kilometre hıza çıkıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 15:53
Ordu'nun önemli turizm merkezlerinden Boztepe’de inşa edilen dağ kızağa hizmete girdi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve işletme sahibi Samet Aydın aktardı. İşte detaylar…
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