Karadeniz'de vakalar neden arttı? Trabzon'da son durum ne?

Tüm uyarılara rağmen akraba ve taziye ziyaretlerinin önüne geçilemedi. Karadeniz kovid-19 vakalarında en riskli bölge oldu. Uzmanlar nüfusa göre en fazla korona vakasının görüldüğü Karadeniz'de Trabzon, Ordu, Giresun ve Samsun için 15 günlük tam kapanma, ulaşım kısıtlaması ve bölgesel karantina önerdi.

Tüm uyarılara rağmen akraba ve taziye ziyaretlerinin önüne geçilemedi. Karadeniz kovid-19 vakalarında en riskli bölge oldu. Uzmanlar nüfusa göre en fazla korona vakasının görüldüğü Karadeniz'de Trabzon, Ordu, Giresun ve Samsun için 15 günlük tam kapanma, ulaşım kısıtlaması ve bölgesel karantina önerdi. Trabzon'da birçok mahalle karantinaya alındı bile. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım Trabzon'dan aktardı.

Trabzon'da 68 yerleşim yeri karantinaya alındı. Karadeniz için "bölgesel karantina" masada.