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Karadeniz'de palamut bolluğu yeni lezzet doğurdu! Bafra pidesi bu kez balıkla buluştu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Karadeniz'de palamut bolluğu yeni lezzet doğurdu! Bafra pidesi bu kez balıkla buluştu

Karadeniz'de bu sezon yaşanan palamut bolluğu, Samsun'un Bafra ilçesinde farklı bir lezzete dönüştü. Coğrafi işaretli Bafra pidesini palamutla buluşturan pide ustası Fethi Alış, hazırladığı özel tarifi vatandaşların beğenisine sundu. Kılçıklarından ayrılan palamutun domates, biber, soğan ve tereyağıyla hazırlandığı pide, ilk kez tadanlardan tam not aldı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve kameraman Mustafa Aydın, palamutlu pidenin hazırlanışını ve lezzet sırrını görüntüledi.

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