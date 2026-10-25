Başkan Erdoğan'dan BM'ye reform çağrısı! Güvenlik Konseyi'nin yapısına eleştiri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in kuruluş yıl dönümünde dünyaya bir kez daha net mesajlar verdi. Mevcut küresel düzenin işlevsizleştiğine dikkati çeken Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını sert bir dille eleştirdi. Dünya barışının tesisi ve krizlerin çözümü için mevcut yapının sürdürülemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, Güvenlik Konseyi'nin daha adil, kapsayıcı ve dengeli bir yapıya kavuşturulmasının hayati bir zorunluluk olduğunu yineledi.