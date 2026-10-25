Bahçeden işletmeye mandalinanın yolculuğu: Özenle paketlenen meyveler ihracata çıkıyor

Bahçelerden özenle hasat edilen mandalinalar, iç piyasa ve ihracat için titizlikle hazırlanıyor. İşletmelere getirilen meyveler, yıkandıktan sonra 30-35 derece sıcaklıktaki ılık havayla kurutuluyor ve büyüklüklerine göre 8 farklı gruba ayrılıyor. Şehirlerin ve ülkelerin taleplerine göre paketlenen mandalinalar, soğuk hava depolu araçlarla Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya gönderiliyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kameraman İsa Mustafa Eraslan, Türk mandalinasının bahçeden sofralara uzanan yolculuğunu görüntüledi.