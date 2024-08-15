Karadeniz’de kaybolan vatandaşların son anları!

Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında teknenin batması neticesinde kaybolan vatandaşların son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde 11 Ağustos Pazar günü meydana gelen olayda, Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında Karadeniz'de 5 metrelik “Maviş” isimli fiber tekne battı. Teknenin batması sonucu Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarılırken, aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, tüm aramalara rağmen halen bulunamadı.

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