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Karadeniz'de heyelan! Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapandı

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Giriş: 11.08.2020 19:40
Güncelleme:11.08.2020 19:50
Rize'deki Ayder Yaylası yolunda heyelan oldu. Çamlıhemşin'de ise bazı vatandaşlar çay bahçesinde mahsur kaldı.

Rize'de Ayder Yaylası yolunda yağmur sonrası heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kayan toprak ve ağaçtan kopup sürüklenen parçalar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekiplerin iş makineleriyle başlattığı çalışmalar sonucu yol kısa sürede ulaşıma açıldı.

Çayırdüzü köyünde çay topladıkları sırada bahçede mahsur kalanlar ise kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden kurtuldu.

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