15 Haziran 2023, Perşembe
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Karadeniz için yağış ve sel uyarısı! AFAD vatandaşları heyelan ve sele karşı uyardı
Doğu Karadeniz'de kurak geçen sonbahar ve kışın ardından beklenen yağışlar geldi. AFAD vatandaşları heyelan ve sele karşı uyardı. Haziran ve temmuz aylarına dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken 2 aylık süreçte taşkın ve heyelan riskinin yüksek olduğu ifade edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım’ın konuğu olan Heyelan Uygulama Merkezi Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy aktardı.