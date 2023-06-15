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Karadeniz için yağış ve sel uyarısı! AFAD vatandaşları heyelan ve sele karşı uyardı

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 14:40
Doğu Karadeniz'de kurak geçen sonbahar ve kışın ardından beklenen yağışlar geldi. AFAD vatandaşları heyelan ve sele karşı uyardı. Haziran ve temmuz aylarına dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken 2 aylık süreçte taşkın ve heyelan riskinin yüksek olduğu ifade edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım’ın konuğu olan Heyelan Uygulama Merkezi Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy aktardı.
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