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Karabük'te sobaya döktüğü benzinle kendisini ve yeğenini yakıyordu

İHA
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Giriş: 21.12.2021 09:24
Karabük'te sobayı benzinle tutuşturmak isteyen bir kişinin, yanındaki çocukla birlikte yanmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Karabük - Eskipazar karayolu üzerinde bulunan Kemal Oyman Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Mustafa K. isimli bir kişi sobayı benzin dökerek yakmak istedi. Elindeki benzini sobaya dökmek istediği sırada benzinin aniden parlamasıyla Murat K. ile yanında bulunan yeğeni Berat K.(11) yanmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde parlama ile çocuğun son anda kaçarak kurtulduğu görülüyor.

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