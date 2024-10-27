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Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 15:55
Artvin’de etkisini artıran sağanak yağış ve yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle Ardanuç-Ardahan yolunun Geçitli mevkiinde yaşanan kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
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