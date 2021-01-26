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Kar yağışı Edirne'yi beyaza bürüdü

İHA
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Giriş: 26.01.2021 23:21
Güncelleme:26.01.2021 23:23
Edirne'nin Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli’de ve yakın köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde başlayan sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünmeye başladı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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