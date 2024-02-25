25 Şubat 2024, Pazar
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Kapalıçarşı esnafının öldürüldüğü an kamerada: İş adamını başından vurdular, 7 şüpheli yakalandı
Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yapan iş adamı Abdülkadir Altuğrul'un Başakşehir'de lüks evinin otoparkında ensesinden tek kurşunla öldürüldüğü olay çözüldü. Polis ekipleri, iş adamının eşi ve sağ kolu olarak bilinen bir kişinin de aralarında olduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağ kolunun tetikçi tutup iş adamını öldürttüğü iddia edildi. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.