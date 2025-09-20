Kapadokya’da peribacası böyle yıkıldı! O anlar kamerada

UNESCO Doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde bulunan peribacasının büyük bir bölümü gece saatlerinde koparak yıkıldı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

