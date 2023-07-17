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Kansorejen tatlandırıcıya dikkat! Şekerden 200 kat tatlı zehir

A Haber
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Giriş: 17.07.2023 09:56
Aspartam yani tatlandırıcı. Şekerden uzak durmak isteyenler diyet yapanlar ve diyabet hastalarının kullandığı ürünlerde kullanılan bir madde. Özellikle "light" diye satılan hazır gıdalarda karşımıza çıkıyor. Ama aspartamın aslında büyük bir kanserojen tehlikesi barındırdığı ortaya çıktı.
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