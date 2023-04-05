Kanalizasyon sızan binada sivrisinek kabusu! Binayı su ve sivrisinek sardı İSKİ çözüm bulamadı

İstanbul'da bir binanın bodrum katına sızan kanalizasyon suyu nedeniyle apartmanı sivrisinekler sardı. İSKİ'ye defalarca başvuru yapmalarına rağmen çözüm olmadığını iddia eden bina sakinleri tedirgin.

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