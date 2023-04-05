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Kanalizasyon sızan binada sivrisinek kabusu! Binayı su ve sivrisinek sardı İSKİ çözüm bulamadı

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 08:57
İstanbul'da bir binanın bodrum katına sızan kanalizasyon suyu nedeniyle apartmanı sivrisinekler sardı. İSKİ'ye defalarca başvuru yapmalarına rağmen çözüm olmadığını iddia eden bina sakinleri tedirgin.
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Sivrisinek kabusu! İSKİ çözüm bulamadı
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