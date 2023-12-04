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Kan donduran ölüm! Yüzen kadına köpek balığı saldırdı

İHA
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Giriş: 04.12.2023 20:16
26 yaşındaki kadın 5 yaşındaki kızıyla birlikte yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı. Bacağından ısırılan kadın hayatını kaybetti.
Kan donduran ölüm! Yüzen kadına köpek balığı saldırdı
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