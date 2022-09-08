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Kan donduran olay! Aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı... Bakın nasıl kurtuldu

İHA
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Giriş: 08.09.2022 09:44
Son dakika haberi... Bingöl'in Karlıova ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Deniz Arka isimli vatandaş karşısına aniden çıkan ayının saldırısına uğradı.
Ayının saldırısına uğradı! Böyle kurtuldu AYININ SALDIRISINA UĞRADI! BÖYLE KURTULDU

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