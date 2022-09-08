08 Eylül 2022, Perşembe
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Kan donduran olay! Aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı... Bakın nasıl kurtuldu
Son dakika haberi... Bingöl'in Karlıova ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Deniz Arka isimli vatandaş karşısına aniden çıkan ayının saldırısına uğradı.