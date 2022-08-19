Kamyonun dorsesinden kaçan boğa dehşet saçtı! Dükkanın içine girip...

Son dakika dünya haberi... Kamyonun dorsesinden kaçan boğa önüne ne geldiyse yıktı geçti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkanın içine giren boğa bakın neler yaptı...

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