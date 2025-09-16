Kamyoneti yanmaktan kurtardılar

16 Eylül 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 01:35
Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Cuma Pazarı girişinde park halindeki 41 K 7073 plakalı kapalı kasa kamyonetin motor kısmından elektrik tesisatından kaynaklı dumanlar yükseldi. Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle akünün kutup başları sökülerek araç yanmaktan kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kontrol altına aldı, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
