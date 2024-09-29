Kamyonet ile araç çarpıştı! Kaza sonucu çok sayıda yaralı var

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kamyonet ile iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 ağır, 6 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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