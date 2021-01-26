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Kaldırımda yürüyordu! Ezilmekten son anda kurtuldu

İHA
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Giriş: 26.01.2021 17:17
Güncelleme:26.01.2021 17:21
Son dakika haberi... Kocaeli'nin Derince ilçesinde sokakta yürüyen vatandaş, otomobille çarpışarak kaldırıma çıkan hafit ticari aracın altından kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Son dakika haberi... Kocaeli'nin Derince ilçesinde sokakta yürüyen vatandaş, otomobille çarpışarak kaldırıma çıkan hafit ticari aracın altından kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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