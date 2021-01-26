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Kaldırımda yürüyordu! Ezilmekten son anda kurtuldu
Son dakika haberi... Kocaeli'nin Derince ilçesinde sokakta yürüyen vatandaş, otomobille çarpışarak kaldırıma çıkan hafit ticari aracın altından kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Son dakika haberi... Kocaeli'nin Derince ilçesinde sokakta yürüyen vatandaş, otomobille çarpışarak kaldırıma çıkan hafit ticari aracın altından kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.