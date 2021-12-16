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Kahramanmaraş’ta sağanak yağış sebebiyle evleri su bastı

İHA
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Giriş: 16.12.2021 10:51
Kahramanmaraş’ta yoğun sağanak yağış sebebiyle bir apartmanın giriş katı sular altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken evlerine su basan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş'ta akşam saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan ve bütün gece devam eden sağanak yağış ardından Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katındaki dairede su baskını oldu.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Su baskınında ev sakinleri zor anlar yaşadı.

Ekipler, apartmanın zemin katındaki suları tahliye etmek için harekete geçti. Sağanak nedeniyle oluşan su baskınında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

ARAZİLER SULAR ALTINDA KALDI

Öte yandan, sağanak nedeniyle Kılavuzlu Barajı ile Sır Barajı'nın kesiştiği mevkideki ekili arazilerin bir kısmı da sular altında kaldı.

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