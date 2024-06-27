27 Haziran 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Anız ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Yangın, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bir müddet yerleşim yerini tehdit eden yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ederek müdahale etti.