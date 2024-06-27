Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Anız ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Yangın, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bir müddet yerleşim yerini tehdit eden yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ederek müdahale etti.

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