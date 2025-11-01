01 Kasım 2025, Cumartesi

Kahramanmaraş'ta kayıp gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Kahramanmaraş’ta kayıp gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu

Kahramanmaraş'ta kayıp gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 22:52
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ağaç kesim işi yapan Miraç Sağlam, dün akşam saatlerinde birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla buluştuğu yere gitmedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine Sağlam için arama çalışması başlatılırken akşam saatlerinde acı haber geldi. Genç adam uçurumun dibinde cansız bedenini bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
