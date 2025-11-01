01 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kahramanmaraş'ta kayıp gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ağaç kesim işi yapan Miraç Sağlam, dün akşam saatlerinde birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla buluştuğu yere gitmedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine Sağlam için arama çalışması başlatılırken akşam saatlerinde acı haber geldi. Genç adam uçurumun dibinde cansız bedenini bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı