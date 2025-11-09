09 Kasım 2025, Pazar
Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü 7 yaralı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Andırın-Göksun kara yolunda inşaat işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkmasıyla yol kenarına devrildi. Kazada yabancı uyruklu 2 işçinin öldüğü, sürücü H.H. ile birlikte 6 işçinin yaralandığı belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.