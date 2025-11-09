09 Kasım 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü 7 yaralı
Kahramanmaraş’ta işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü 7 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2025 03:24
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Andırın-Göksun kara yolunda inşaat işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkmasıyla yol kenarına devrildi. Kazada yabancı uyruklu 2 işçinin öldüğü, sürücü H.H. ile birlikte 6 işçinin yaralandığı belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kahramanmaraş’ta işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü 7 yaralı
Maltepe’de 5 katlı binanın balkonundan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi
Maltepe'de 5 katlı binanın balkonundan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi
Kartal’da zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı
Kartal'da zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ta işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü 7 yaralı
Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü 7 yaralı
Başkentte motosiklet hırsızlığı! 1 şüpheli yakalandı
Başkentte motosiklet hırsızlığı! 1 şüpheli yakalandı
Parfüm fabrikasında patlamanın ilk görüntüleri ortaya çıktı
Parfüm fabrikasında patlamanın ilk görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Rize’de başladı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Rize’de başladı
Sakarya’da 24 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya’da 24 düzensiz göçmen yakalandı
Gümüşhane’de Harşit Savunması Zaferi’nin 108. yılı anıldı
Gümüşhane’de Harşit Savunması Zaferi’nin 108. yılı anıldı
15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 45 bin lira ceza
15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 45 bin lira ceza
2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Lüleburgaz’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı
Lüleburgaz’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı
Tekirdağ’da zehir tacirlerine jandarma darbesi!
Tekirdağ’da zehir tacirlerine jandarma darbesi!
Daha Fazla Video Göster