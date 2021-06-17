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Kahraman servis şoförü! Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardı

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Giriş: 17.06.2021 11:04
Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen ve boğulma tehlikesi geçiren çocuğu olay yerinden geçmekte olan servis şoförü kurtardı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yeni Mahalle içinde geçmekte olan DSİ sulama kanalına E.B.K. (6) adlı çocuğu düştüğü arkadaşları yardım istediler. Bu arada oradan geçmekte olan servis şoförü aracını hızla suyun aktığı yöne doğru sürmeye başladı. 200 metre ilerde küçük çocuğu suyun üzerinde hareketsiz gören ismi öğrenilemeyen servis şoförü araçtan inerek suya atladı. Servis şoförü, E.B.K.'yı sudan çıkarıp kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürmeyi başardı. Yapılan ihbarla olay yerine gelen ambulans çocuğu hastaneye götürdü. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun tedavisi sürerken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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