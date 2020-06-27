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Kahraman şehidin vasiyeti gerçekleştirildi |Video

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Giriş: 27.06.2020 21:23
Güncelleme:27.06.2020 21:46
17 Ekim 2019 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk adına cami yaptırılmasını vasiyet etmişti. Şehidin o isteği yerine getirildi. Adını taşıyacak caminin temeli atıldı.

Şehidin vasiyeti olan caminin temeli atıldı

Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, 2019 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşmüştü.

Öztürk'ün ölmeden 3 yıl önce "şehit olursam adıma cami yaptırın" vasiyeti için hem hayır severler hem de yetkililer harekete geçmişti.

Şehidin adını taşıyacak caminin temeli, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törenle atıldı.

Kahraman şehidin vasiyeti gerçekleştirildi
Kahraman şehidin vasiyeti gerçekleştirildi
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