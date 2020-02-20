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20.02.2020
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in 46. doğum günü |Video
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi destan yazan kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in bugün 46. doğum günü... A Haber muhabiri Engin Gökdemir, darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir'in mezarından o gece yaşananları ve kahraman şehidin hayat hikayesini aktardı.
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