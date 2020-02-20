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20.02.2020

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in 46. doğum günü |Video

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi destan yazan kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in bugün 46. doğum günü... A Haber muhabiri Engin Gökdemir, darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir'in mezarından o gece yaşananları ve kahraman şehidin hayat hikayesini aktardı.
Şehit Ömer Halisdemirin anısına... ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN ANISINA...
15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemirin yürek burkan hayat hikayesi 15 TEMMUZ KAHRAMANI ÖMER HALİSDEMİR'İN YÜREK BURKAN HAYAT HİKAYESİ

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