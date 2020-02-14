Kağıthane'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Linçten polis kurtardı
İstanbul Kağıthane'de yaşanan taciz olayı mahalleyi birbirine kattı. 9 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen pastane tarafından linç edilmek istendi. Olaya müdahale eden polis ekipleri havaya ateş ederek şüpheliyi linç girişiminden kurtardı.
Olay, Kağıthane, Mehmet Akif Mahallesi, Etibank Caddesi'nde Çarşamba akşamı saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan pastanede çalışan bir kişinin aynı binada oturan 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.
TACİZ KIZIN ANNESİNE SÖYLEMESİYLE ORTAYA ÇIKTI
Kızın annesine giderek taciz edildiğini iddia etmesi ve olayın mahalle sakinleri tarafından duyulmasıyla pastane çalışanı linç edilmek istendi. Kalabalık tarafından darp edilen pastane çalışanını, polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttıktan sonra gözaltına aldı.
LİNÇ GİRİŞİ TELEFON KAMERASINDA
Mahalle sakinleri tarafından taciz iddiasının duyulmasıyla ortalığın karıştığı anlar vatandaşa ait cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Öfkeli kalabalık tarafından kişinin linç edilmek istendiği ve polis ekiplerinin araya girerek şüpheliyi gözaltına aldığı görülüyor. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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