Kafein tüketimi "Alzheimer"ı önler mi?

Fransa'da 263 kişinin katıldığı yeni bir araştırma yapıldı. Yaşları yetmişi aşkın bu kişiler kahve, çay gibi kafein içeren içecekler tüketti. Sonuç ise şaşırttı. Uzmanlar çıkan sonuca göre "Kafein tüketimi 'Alzheimer' belirtilerini azaltabilir." diyor.

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