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Kafein tüketimi

Kafein tüketimi "Alzheimer"ı önler mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 14:20
Fransa'da 263 kişinin katıldığı yeni bir araştırma yapıldı. Yaşları yetmişi aşkın bu kişiler kahve, çay gibi kafein içeren içecekler tüketti. Sonuç ise şaşırttı.  Uzmanlar çıkan sonuca göre "Kafein tüketimi 'Alzheimer' belirtilerini azaltabilir." diyor.
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Kafein tüketimi Alzheimerı önler mi?
Kafein tüketimi "Alzheimer"ı önler mi?
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