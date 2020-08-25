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Kafedeki tartışma ölüm getirdi! O zanlı tutuklandı

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Giriş: 25.08.2020 15:13
Güncelleme:25.08.2020 15:18
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul Tuzla’da bulunan bir kafede meydana gelen tartışma sonucunda öldürülen Mehmet Ç.’nin katil zanlısı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 08.08.2020 tarihi saat 18.00 sıralarında Tuzla ilçesi Sahil yolunda bulunan bir kafede meydana gelen "Silahlı Kavga" konusu ile ilgili Tuzla ilçesinde yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı

Edinilen bilgiye göre, bahse konu olayın Mehmet Ç. ve Necdet K. isimli şahıslar arasında çıkan tartışma sonrası birbirlerine silah ile ateş etmeleri neticesinde meydana geldiği belirlendi.

Mehmet Ç.'nin ağır yaralı olduğu ve tedavi gördüğü hastanede 11 Ağustos günü hayatını kaybettiği, devam eden çalışmalarda şüpheli Necdet K. aynı gün Tuzla ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelinin olayda kullandığı silah bahse konu kafede ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema Alim Dalgıç/SABAH

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