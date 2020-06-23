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Kafası demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı |Video

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Giriş: 23.06.2020 18:09
Güncelleme:23.06.2020 18:30
Adıyaman’da, kafasını demir korkuluklar arasına sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Milli Eğitim Müdürlüğü Lojmanları bahçesinde oyun oynayan 8 yaşındaki Emirhan Gulez isimli çocuk, kafasını bahçenin demir korkulukları arasına sıkıştırdı.

Emir Gulez'i fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda küçük çocuk sıkıştığı demir korkuluklardan kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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