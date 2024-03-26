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Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl son dakika? Entübe edilen usta oyuncu hakkında son gelişme

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Giriş: 26.03.2024 13:53
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın sevenleri son sağlık durumunu araştırıyor. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili basın açıklaması yapmıştı. Ünlü oyuncu Kadir İnanır, tedbir amaçlı olarak entübe edilerek uyutulmuştu. İnanır, dün akşam uyandırılması planlanmasına rağmen, uyandırılmadı. Bu durum, sevenleri arasında endişeye neden oldu. Peki, Kadir İnanır son sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...
Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl?
Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?
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