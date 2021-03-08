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Kadınlar ve erkekler günde ortalama kaç bin kelime kullanıyor? İşte yanıtı...

A Haber
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Giriş: 08.03.2021 20:42
Güncelleme:08.03.2021 20:47
Halk arasındaki yaygın kanı kadınların erkeklerden daha fazla konuştuğu yönünde ve araştırmalar da bunu destekliyor. Bir kadın günde ortalama 20 bin kelime kullanırken; erkeğin konuştuğu kelime sayısı ise 7 bin ile sınırlı bunun ise fizyolojik ve kültürel sebepleri olabiliyor. İşte A Haber’in özel haberi…
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