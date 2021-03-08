Kadınlar ve erkekler günde ortalama kaç bin kelime kullanıyor? İşte yanıtı...

Halk arasındaki yaygın kanı kadınların erkeklerden daha fazla konuştuğu yönünde ve araştırmalar da bunu destekliyor. Bir kadın günde ortalama 20 bin kelime kullanırken; erkeğin konuştuğu kelime sayısı ise 7 bin ile sınırlı bunun ise fizyolojik ve kültürel sebepleri olabiliyor. İşte A Haber’in özel haberi…

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